На Полтавщині було чути вибухи, а в Хмельницькій області спрацювала ППО

У Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи у ніч на 1 листопада 2023 року.

Про це інформують у соціальних мережах очевидці.

"У Кременчуці знову чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі", - йшлося у повідомленні.

Також після відбою повітряної тривоги очільник Хмельницького Олександр Симчишин написав повідомлення:

"Відбій повітряної тривоги. Дякуємо нашим силам ППО ЗСУ за якісну роботу! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.

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