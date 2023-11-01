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На Полтавщині було чути вибухи, а в Хмельницькій області спрацювала ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Полтавщині було чути вибухи, а в Хмельницькій області спрацювала ППО

Була оголошена повітряна тривога / Фото: Pexels

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

У Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи у ніч на 1 листопада 2023 року.

Про це інформують у соціальних мережах очевидці. 

"У Кременчуці знову чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі", - йшлося у повідомленні.

Також після відбою повітряної тривоги очільник Хмельницького Олександр Симчишин написав повідомлення:

"Відбій повітряної тривоги. Дякуємо нашим силам ППО ЗСУ за якісну роботу! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні. 

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