"Це те, що буде в підручниках історії": Зеленський повідомив, що саме розглянули на Ставці

Сьогодні, у Міжнародний день Чорного моря – спеціальний день, присвячений українському регіону, спільній із партнерами акваторії, президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду. На Ставці першим питанням розглянули саме роботу українських експортних коридорів, захист півдня – міст, портів від російських атак.

Про це йшлося у зверненні президента 31 жовтня.

"Усе це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели – довели, що, коли Україна разом із партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів", – заявив Зеленський.

За словами очільника держави, від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн у складних регіонах в Африці та в Азії. Тож дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря.

"Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією. Тоді, коли Росія вклалась у гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових", – зазначив він.

Тепер, як стверджує Зеленський, ситуація змінилася.

"І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії та поширювати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Що більше захисту в нашого узбережжя, у нашого моря, то більше захисту у світу (...) Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз", – додав президент.

Також він повідомив про доповіді командувача ВМС, керівника ГУР, керівника СБУ, де йшлося про ситуацію та дії української армії на півдні та на морі.

Нагадаємо, на честь Міжнародного дня Чорного моря ГУР показало святкове відео – удари по окупантах. Там можна побачити, як ЗСУ звільняли острів Зміїний, так звані "вишки Бойка" та операцію з висадження в тимчасово захопленому Криму.

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