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РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

Чорноморський флот Росії / Фото: УНІАН

Окупанти утримують у Чорному морі на чергуванні два бойові кораблі.

Станом на ранок суботи, 28 жовтня, російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні два кораблі, один з них – ракетоносій, який споряджений чотирма "Калібрами".  

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

На бойовому чергуванні в Азовському морі – один корабель, у Чорному – два, один з яких – підводний човен зі спорядженням до чотирьох ракет типу "Калібр".

Уу Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед них один ракетоносій – не споряджений "Калібрами".

Нагадаємо, в Україні 28 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

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Дата публікації
Перегляди
585
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