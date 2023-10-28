РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

Окупанти утримують у Чорному морі на чергуванні два бойові кораблі.

Станом на ранок суботи, 28 жовтня, російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні два кораблі, один з них – ракетоносій, який споряджений чотирма "Калібрами".

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

На бойовому чергуванні в Азовському морі – один корабель, у Чорному – два, один з яких – підводний човен зі спорядженням до чотирьох ракет типу "Калібр".

Уу Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед них один ракетоносій – не споряджений "Калібрами".

Нагадаємо, в Україні 28 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

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