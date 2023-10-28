Як минула ніч у регіонах: де були вибухи та "прильоти"

Ніч проти 28 жовтня в низці областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (69 вибухів). Ворог із гранатометів та мінометів обстрілював Чернігівський та Новгород-Сіверський райони.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 70 вибухів з міномету, артилерії та СПГ.

Запорізька область: за добу — 156 ударів по 21 населеному пункту області.

Ворог запустив 17 безпілотників по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Роботиному, Кам'янському та Малим Щербакам, а також обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Темирівки, Малу Токмачку й Чарівне.

Зафіксовано 135 артударів. Мирні жителі не постраждали, однак ураження зазнали будинки – надійшло 5 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина: вночі ворог спрямував ракети на область. Три збили оборонці неба з ПвК "Схід".

Щодо обстрілів - окупанти близько опівночі атакували Нікопольщину з артилерії. Близько півдесятка снарядів прилетіло по селам Марганецької громади. Минулося без жертв.

Вчора вдень росіяни вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією.

Внаслідок обстрілу постраждав 5-річний хлопчик та жінка 58 років.

Знищено господарчу споруду, пошкоджено 14 житлових будинків, стільки ж господарських споруд, автомобіль, сонячні панелі та електромережі.

Також окупанти атакували Миколаївську громаду Синельниківського району. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Харківщина: вчора внаслідок обстрілів с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

Також ворог обстріляв з мінометів с. Синьківка Куп'янського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань не надходила.

Внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Ввечері росіяни обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району та с. Борова Ізюмського району. Минулося без постраждалих.

Луганщина: під вогнем знов опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо нього. За добу противник здійснив 140 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина: минулої доби — під вогнем росіян: Авдіївка, Часів Яр, с.Шахтарське, с.Предтечине. Пошкоджено 4 житлових будинки, ЛЕП.

Миколаївщина: вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

Внаслідок падіння уламків ворожих ракет виникло дві пожежі сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Вчора вдень зафіксовано артилерійські обстріли по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Цієї ночі обстрілів зазнала акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 90 обстрілів (516 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив 6 обстрілів (20 снарядів).

Вчора через ворожий обстріл Херсона постраждав 36-річний чоловік.

У Михайлівці під російський удар потрапило літнє подружжя. Близько 15:40 окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох потерпілих шпиталізували до лікарні.

По середмістю Херсона, о 18:19, противник здійснив ракетний удар (тип ракети встановлюється). Поранено 7 цивільних осіб.

Пошкоджено 15 приватних будинків (з яких зруйновано – 2), 4 магазини, 3 багатоповерхових будинки, 2 адміністративні будівлі.

Під вогнем перебував і Берислав. Там травмований чоловік 62 років.

За добу по області 11 людей дістали поранення.

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