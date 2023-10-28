Как прошла ночь в регионах: где были взрывы и "прилеты"

Ночь, 28 октября, в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки — 4 обстрела (69 взрывов). Враг из гранатометов и минометов обстреливал Черниговский и Новгород-Северский районы.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничья. Зафиксировано 70 взрывов из миномета, артиллерии и СПГ.

Запорожская область: в сутки — 156 ударов по 21 населенному пункту области.

Враг запустил 17 беспилотников по Гуляйполю, Новоандреевке, Новодаровке, Волшебному, Малиновке, Роботиному, Каменскому и Малым Щербакам, а также обстрелял из РСЗО Новодаровку, Темировки, Малую Токмачку и Волшебное.

Зафиксировано 135 артударей. Мирные жители не пострадали, однако поражение потерпели дома – поступило 5 сообщений о разрушении.

Днепропетровщина: ночью враг направил ракеты на область. Три сбили защитники неба с ПВК "Восток".

Относительно обстрелов — оккупанты около полуночи атаковали Никопольщину из артиллерии. Около полудесятка снарядов прилетело по селам Марганецкой громады. Обошлось без жертв.

Вчера днем россияне ударили по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией.

В результате обстрела пострадал 5-летний мальчик и женщина 58 лет.

Повреждено хозяйственное сооружение, повреждено 14 жилых домов, столько же хозяйственных построек, автомобиль, солнечные панели и электросети.

Также оккупанты атаковали Николаевскую громаду Синельниковского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

Харьковщина: вчера в результате обстрелов с. Куриловка Купянского района поврежден частный дом.

Также враг обстрелял из минометов с. Синьковка Купянского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района повреждены 2 частных жилых дома и сельский клуб. Ранена женщина 67 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вечером россияне обстреляли пгт. Казачья Лопань Харьковского района и с. Боровая в Изюмском районе. Обошлось без пострадавших.

Луганщина: под огнем снова оказались Белогоровка, Невское и населенные пункты вокруг него. За сутки противник совершил 140 обстрелов (563 снаряда).

Донетчина: прошедшие сутки — под огнем россиян: Авдеевка, Часов Яр, с. Шахтерское, с. Предтечино. Повреждены 4 жилых дома, ЛЭП.

Николаевщина: вчера силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре управляемых авиационных ракеты Х-59.

В результате падения обломков вражеских ракет возникли два пожара сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

Вчера днем зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Этой ночью обстрелы подверглись акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 90 обстрелов (516 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 6 обстрелов (20 снарядов).

Вчера из-за вражеских обстрелов Херсона пострадал 36-летний мужчина.

В Михайловке под российский удар попали пожилые супруги. Около 15:40 оккупанты атаковали населенный пункт из беспилотника. В результате сброса взрывчатки ранения получил 79-летний местный житель, а также его 73-летняя жена. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

По центру Херсона, в 18:19, противник нанес ракетный удар (тип ракеты устанавливается). Ранены 7 гражданских лиц.

Повреждены 15 частных домов (из которых разрушены – 2), 4 магазина, 3 многоэтажных дома, 2 административных здания.

Под огнем находился и Берислав. Там травмированный мужчина 62 лет.

За сутки по области 11 человек получили ранения.

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