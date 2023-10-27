Ракеты, дроны и авиаудары: россияне атаковали 9 областей Украины

В результате вражеских атак есть жертвы, раненые и разрушения. В частности, оккупанты убили подростка.

Российские войска в течение 26-27 октября атаковали города и села в девяти областях Украины авиабомбами, ракетами, дронами, артиллерией, РСЗО и другим вооружением.

О ситуации в регионах Украины на 9:00 сообщили в областных военных администрациях.

Обстрелы Черниговской области

В Черниговской области за сутки российские оккупанты устроили один обстрел (20 взрывов). Так, захватчики обстреливали из АГС Черниговский район (Гродненская громада).

Также читайте В ОК "Юг" указали на признаки подготовки России к новым ударам по Украине

Информация о погибших местных жителях или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.

Обстрелы Сумской области

В Сумской области ночью российские захватчики ударили из ствольной артиллерии по территории Краснопольской громады. Зафиксировано два взрыва. Обошлось без последствий.

В течение 26 октября россияне четырежды обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Под вражеским огнем оказались Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

Оккупанты с территории РФ устроили артиллерийский обстрел Великописаревской громады: зафиксировано пять взрывов. В результате обстрела погиб парень 2007 года рождения. Повреждено частное домовладение.

Атаки по Запорожской области

В Запорожской области российские войска в течение 26 октября обстреляли 19 населенных пунктов, нанеся 133 удара.

Так, оккупанты устроили 20 атак беспилотниками по Гуляйполю, Новодарьевке, Чаривному, Белогорью, Малой Токмачке и Малым Щербакам, а также – шесть обстрелов из РСЗО по Белогорью и Малой Токмачке.

По территориям прифронтовых городов и сел Запорожья враг устроил 107 артобстрелов: Новоандреевка, Малиновка, Новоданиловка, Левадное, Полтавка, Роботино, Каменское, Пятихатки, Лобково, Плавни и Приморское.

Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Днепропетровской области

В Днепропетровской области с вечера агрессор четырежды обстрелял Никопольский район. Россияне обстреливали Покровскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии: выпустили 20 снарядов.

Повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередач. Продолжается обследование территории. Спасатели уточняют последствия ударов. Люди не пострадали.

Кроме того, днем 26 октября захватчики били по Никопольщине: применили тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. В тот же день враг бил по самому Никополю, а под вечер ударил по Покровской громаде. Повреждены частное предприятие и три жилых дома. Погибших нет.

Ракетный удар по Харьковщине

На Харьковщине ночью российские войска нанесли ракетный удар по Изюму. Предварительно враг атаковал с ЗРК С-300. Повреждены пожарно-спасательное подразделение и здание части. Повреждения получили восемь членов личного состава ГСЧС, которые находились на дежурстве. Четверо из них госпитализированы. Также повреждено 13 единиц техники.

Ракетный удар по пожарной части Изюма / Фото: Игорь Клименко

В результате обстрела с. Куриловка Купянского района днем 26 октября горел дом.

В тот же день оккупанты обстреляли пгт Боровая Изюмского района: повреждено частное домовладение. Также поврежден частный дом в с. Богуславка Изюмского района.

Обстрелы Луганской области

В Луганской области россияне ежедневно обстреливают Невское и близлежащие села. Враг не прекращает открывать огонь в направлении Белогоровки. Бьет по большей части из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО.

За сутки противник устроил 135 обстрелов, выпустив 552 снаряда.

Атаки по Донетчине

На Донетчине россияне устроили шесть обстрелов по населенным пунктам. Захватчики устраивали авиаудары (тип ракет не установлен) и били из артиллерии.

Под вражеским огнем находились Авдеевка, Орловка, Предтечина. Повреждены семь жилых домов и ранен человек.

Атака по Николаевщине

В ночь на 27 октября Николаевщина подверглась вражеской атаке беспилотниками типа Shahed 131/136. Два вражеских БПЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Ночью удары дронами-камикадзе были зафиксированы за пределами города Вознесенск. В результате попадания вспыхнул пожар, который локализовали. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Херсонщины

По Херсонщине за сутки российские войска совершили 114 обстрелов (выпустили 500 снарядов), из них по самому Херсону – девять обстрелов (33 снаряда).

В области были сбиты три российских дрона Shahed.

Утром 26 октября оккупанты устроили артиллерийский обстрел с. Кизомыс. Ранения получил 66-летний мужчина.

В Тягинке российская авиация убила местного жителя. В обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомбы. Одна из них попала рядом с местным кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина.

Авиаудар по Херсону

Также днем 26 октября враг ударил беспилотником по Корабельному району Херсона. В результате атаки пострадал 40-летний правоохранитель: получил легкие ранения и получил помощь в медучреждении.

За сутки в Херсонской области погиб один человек, еще два человека получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая ночная атака! Бесшумные дроны уже были над Украиной? Силам ПВО требуются IRIS-T! | Юрий Игнат

Читайте также: