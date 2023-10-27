Ракеты, дроны и авиаудары: россияне атаковали 9 областей Украины

В результате вражеских атак есть жертвы, раненые и разрушения. В частности, оккупанты убили подростка.
Российские войска в течение 26-27 октября атаковали города и села в девяти областях Украины авиабомбами, ракетами, дронами, артиллерией, РСЗО и другим вооружением.
О ситуации в регионах Украины на 9:00 сообщили в областных военных администрациях.
Обстрелы Черниговской области
В Черниговской области за сутки российские оккупанты устроили один обстрел (20 взрывов). Так, захватчики обстреливали из АГС Черниговский район (Гродненская громада).
Информация о погибших местных жителях или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.
Обстрелы Сумской области
В Сумской области ночью российские захватчики ударили из ствольной артиллерии по территории Краснопольской громады. Зафиксировано два взрыва. Обошлось без последствий.
В течение 26 октября россияне четырежды обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Под вражеским огнем оказались Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
Оккупанты с территории РФ устроили артиллерийский обстрел Великописаревской громады: зафиксировано пять взрывов. В результате обстрела погиб парень 2007 года рождения. Повреждено частное домовладение.
Атаки по Запорожской области
В Запорожской области российские войска в течение 26 октября обстреляли 19 населенных пунктов, нанеся 133 удара.
Так, оккупанты устроили 20 атак беспилотниками по Гуляйполю, Новодарьевке, Чаривному, Белогорью, Малой Токмачке и Малым Щербакам, а также – шесть обстрелов из РСЗО по Белогорью и Малой Токмачке.
По территориям прифронтовых городов и сел Запорожья враг устроил 107 артобстрелов: Новоандреевка, Малиновка, Новоданиловка, Левадное, Полтавка, Роботино, Каменское, Пятихатки, Лобково, Плавни и Приморское.
Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
Обстрелы Днепропетровской области
В Днепропетровской области с вечера агрессор четырежды обстрелял Никопольский район. Россияне обстреливали Покровскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии: выпустили 20 снарядов.
Повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередач. Продолжается обследование территории. Спасатели уточняют последствия ударов. Люди не пострадали.
Кроме того, днем 26 октября захватчики били по Никопольщине: применили тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. В тот же день враг бил по самому Никополю, а под вечер ударил по Покровской громаде. Повреждены частное предприятие и три жилых дома. Погибших нет.
Ракетный удар по Харьковщине
На Харьковщине ночью российские войска нанесли ракетный удар по Изюму. Предварительно враг атаковал с ЗРК С-300. Повреждены пожарно-спасательное подразделение и здание части. Повреждения получили восемь членов личного состава ГСЧС, которые находились на дежурстве. Четверо из них госпитализированы. Также повреждено 13 единиц техники.
В результате обстрела с. Куриловка Купянского района днем 26 октября горел дом.
В тот же день оккупанты обстреляли пгт Боровая Изюмского района: повреждено частное домовладение. Также поврежден частный дом в с. Богуславка Изюмского района.
Обстрелы Луганской области
В Луганской области россияне ежедневно обстреливают Невское и близлежащие села. Враг не прекращает открывать огонь в направлении Белогоровки. Бьет по большей части из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО.
За сутки противник устроил 135 обстрелов, выпустив 552 снаряда.
Атаки по Донетчине
На Донетчине россияне устроили шесть обстрелов по населенным пунктам. Захватчики устраивали авиаудары (тип ракет не установлен) и били из артиллерии.
Под вражеским огнем находились Авдеевка, Орловка, Предтечина. Повреждены семь жилых домов и ранен человек.
Атака по Николаевщине
В ночь на 27 октября Николаевщина подверглась вражеской атаке беспилотниками типа Shahed 131/136. Два вражеских БПЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.
Ночью удары дронами-камикадзе были зафиксированы за пределами города Вознесенск. В результате попадания вспыхнул пожар, который локализовали. Обошлось без пострадавших.
Обстрелы Херсонщины
По Херсонщине за сутки российские войска совершили 114 обстрелов (выпустили 500 снарядов), из них по самому Херсону – девять обстрелов (33 снаряда).
В области были сбиты три российских дрона Shahed.
Утром 26 октября оккупанты устроили артиллерийский обстрел с. Кизомыс. Ранения получил 66-летний мужчина.
В Тягинке российская авиация убила местного жителя. В обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомбы. Одна из них попала рядом с местным кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина.
Также днем 26 октября враг ударил беспилотником по Корабельному району Херсона. В результате атаки пострадал 40-летний правоохранитель: получил легкие ранения и получил помощь в медучреждении.
За сутки в Херсонской области погиб один человек, еще два человека получили ранения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая ночная атака! Бесшумные дроны уже были над Украиной? Силам ПВО требуются IRIS-T! | Юрий Игнат
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