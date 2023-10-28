Нічні вибухи у Дніпрі: влада повідомила деталі

Минулося без жертв та постраждалих.

У Дніпрі було чути кілька вибухів під час повітряної тривоги - працювала ППО.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота", - написав він.

Він також додав, що двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Цілив з важкої артилерії. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів. Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у регіоні лунала повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у низці південних та центральних областей України.

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