Росіяни сформували "добровольчий батальйон" з українських полонених - ISW

Російська влада, ймовірно, змусила українських військовополонених приєднатися до "добровольчого формування", яке воюватиме в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Напередодні пропагандистське агентство "РИА Новости" повідомило, що перший батальйон із колишніх бійців ЗСУ – добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького – вступив на службу до російського оперативно-бойового тактичного формування "Каскад". Цей батальйон сформували в "ДНР" із військовополонених українських військ на початку цього року. Російські державні ЗМІ повідомили, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених і після їхнього навчання планує вирушити до невідомого наразі району лінії фронту.

ISW вважає, що українських військовополонених змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Раніше стало відомо, що Росія звільнила до 100 тисяч "зеків" у в'язницях і відправила їх воювати до України. Різке падіння кількості ув'язнених свідчить про те, що Міноборони РФ продовжувало агресивно вербувати засуджених злочинців, продовжуючи практику "вагнерівців".

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