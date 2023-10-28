Россияне сформировали "добровольческий батальон" из украинских пленных — ISW

Их принуждают идти на фронт.

Российские власти, вероятно, заставили украинских военнопленных присоединиться к "добровольческому формированию", которое будет воевать в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Накануне пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что первый батальон из бывших бойцов ВСУ — добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого — поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Этот батальон сформирован в "ДНР" из военнопленных украинских войск в начале этого года.

Российские государственные СМИ сообщили, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" около 70 украинских военнопленных и после их учебы планирует отправиться в неизвестный район линии фронта.

ISW считает, что украинских военнопленных заставили пойти на службу к врагу, что является явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Ранее стало известно, что Россия освободила до 100 тысяч "зеков" в тюрьмах и отправила их воевать в Украину. Резкое падение количества заключенных свидетельствует о том, что Минобороны РФ продолжало агрессивно вербовать осужденных преступников, продолжая практику "вагнеровцев".

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