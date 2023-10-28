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На Одещині та Дніпропетровщині пролунали вибухи - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Одещині та Дніпропетровщині пролунали вибухи - ЗМІ

Україною шириться повітряна тривога та вибухи. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 28 вересня 2023 року звуки, що схожі на вибухи пролунали у кількох українських областях.

Спочатку йшлося про вибухи в Одеській області України, зокрема, в Ізмаїльському районі. За попередньою інформацією моніторингових каналів, ворог ударив "Оніксом". Наразі ця інформація не підтверджена. 

Пізніше вибухи пролунав у передмісті Дніпра. Про це інформує Суспільне. 

Також з'явилися повідомлення моніторингових каналів про те, що у Кривому Розі працює ППО. 

Очікуємо на подробиці від Повітряних Сил ЗСУ. Тим часом повітряну тривогу оголосили у шести українських регіонах, зокрема, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня ворог потужно обстріляв Херсон. ≈ о 18:40 у Херсоні пролунав сильний вибух. Але після нього атака продовжилася.

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Дата публікації
Перегляди
1229
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