На Одещині та Дніпропетровщині пролунали вибухи - ЗМІ

У ніч проти 28 вересня 2023 року звуки, що схожі на вибухи пролунали у кількох українських областях.

Спочатку йшлося про вибухи в Одеській області України, зокрема, в Ізмаїльському районі. За попередньою інформацією моніторингових каналів, ворог ударив "Оніксом". Наразі ця інформація не підтверджена.

Пізніше вибухи пролунав у передмісті Дніпра. Про це інформує Суспільне.

Також з'явилися повідомлення моніторингових каналів про те, що у Кривому Розі працює ППО.

Очікуємо на подробиці від Повітряних Сил ЗСУ. Тим часом повітряну тривогу оголосили у шести українських регіонах, зокрема, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня ворог потужно обстріляв Херсон. ≈ о 18:40 у Херсоні пролунав сильний вибух. Але після нього атака продовжилася.