Міністр оборони Умєров назвав втрати росіян біля Авдіївки

Міністр оборони Рустем Умєров назвав втрати російської окупаційної армії біля Авдіївки Донецької області.

Про це очільник Міноборони розповів під час розмови телефоном міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Умєров наголосив, що українська сторона вдячна за продовження ефективної співпраці та постачання ЗСУ артилерійських боєприпасів.

Зазначається, що подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу загарбників на окупованих українських територіях.

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Втрати РФ біля Авдіївки

Раніше американські аналітики Інституту вивчення війни назвали втрати росіян під Авдіївкою. Лише від 10 до 20 жовтня загарбники втратили від 109 до 200 одиниць техніки. Більшість втрат у техніці - це бойові броньовані машини.

Тим часом у ЗСУ також повідомляли про великі втрати РФ біля українського міста. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже, що від початку наступу на Авдіївку втрати ворога перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими.

В ISW наголошують, що біля Авдіївки окупанти втратили більше техніки, ніж під час наступу на Вугледар. Великі втрати можуть підірвати наступальні можливості росіян у довгостроковій перспективі.

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