Министр обороны Умеров назвал потери россиян возле Авдеевки

Министр обороны Рустем Умеров назвал потери российской оккупационной армии у Авдеевки Донецкой области.

Об этом глава Минобороны рассказал во время разговора по телефону министром обороны США Ллойдом Остином.

"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту — около 4 тысяч солдат", — говорится в сообщении.

Кроме того, Умеров отметил, что украинская сторона благодарна за продолжение эффективного сотрудничества и поставку ВСУ артиллерийских боеприпасов.

Отмечается, что дальнейшая поставка ATACMS позволит более эффективно наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу захватчиков на оккупированных украинских территориях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это подрывает способность оккупантов наступать! Авдеевка и Бахмут – главные выводы для ВСУ!

Потери РФ у Авдеевки

Ранее американские аналитики Института изучения войны назвали потери россиян под Авдеевкой. Лишь с 10 до 20 октября захватчики потеряли от 109 до 200 единиц техники. Большинство потерь в технике – это боевые бронированные машины.

Между тем, в ВСУ также сообщали о больших потерях РФ возле украинского города. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорит, что с начала наступления на Авдеевку потери врага превысили 5 тыс. военных убитыми и ранеными.

В ISW отмечают, что возле Авдеевки оккупанты потеряли больше техники, чем во время наступления на Угледар. Большие потери могут взорвать наступательные возможности россиян в долгосрочной перспективе.

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