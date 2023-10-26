Бліцкриг окупантів не вдався: експерт розповів про провал РФ біля Авдіївки

У російських окупантів є завдання оточити Авдіївку Донецької області. Втім, ймовірно, перш за все йдеться про політичні, а не військові цілі. Оскільки бліцкриг загарбників не вдався, тому вони перейшли до “м’ясних штурмів".

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Російська армія вже понад два тижні атакує місто, аби оточити його. Втім, окупанти не мають успіху. Вони зазнають втрат, але разом з тим - до району надходять нові підкріплення, зауважив експерт.

"Окупантам поставлено завдання оточити Авдіївку. Бліцкриг у них не вдався. Тепер ситуація перейшла в стадію “м’ясорубки". Близько двох бригад, за моїми підрахунками, а може, вже й більше, російські війська поклали на укріпленнях на північ і південь від Авдіївки, особливо на північ. І ще три бригади перекидають", - наголосив Попович.

Він не виключає, що далі ситуація на цій ділянці фронту загострюватиметься - навіть попри те, що, за повідомленнями українського військового командування, "штурми росіян зменшилися".

"Але я думаю, що це тимчасово. Оскільки підрозділи ЗС РФ перекидаються, ситуація там далі буде, очевидно, загострюватися", - вважає експерт. Що більше - він припустив, що битви за Авдіївку можуть тривати всю зиму, оскільки російські окупанти намагатимуться встановити контроль над усією Донецькою областю.

За словами Поповича,наказ оточити місто виходить або від глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, а, можливо, і від самого кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"З урахуванням їхнього напору, з урахуванням їхнього бажання це завдання виконати, очевидно, це політична цінність, тобто військового сенсу за співвідношенням кількості втрат і поставленого завдання в цьому оточенні все менше", - наголосив Денис Попович.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляють, що в Авдіївці окупанти перегруповуються через значні втрати. Попри значні втрати окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Туди кидають все більше бронетехніки з півдня від міста.

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