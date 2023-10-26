Горбатий кит вистрибнув із води та збив серфінгіста – відео

В Австралії чоловік залишився неушкодженим після того, як молодий горбатий кит вистрибнув із моря і збив його.

Про це пише 9news.

Вранці 55-річний мешканець Ньюпорта Джейсон Брін займався вінгсерфінгом на північних пляжах Сіднея. Це вид спорту, в якому серфер тримається за крило, схоже на вітрило, під час катання на піднятій дошці.

В якусь мить чоловік зазнав зіткнення з китом, яке вдалося зафільмувати на камеру GoPro.

Від удару Бріна потягло під воду, і мотузка на його кісточці порвалася.

"Воно впало, приземлилося просто на мене і зачепилося за мій повідець", - розповів Джейсон. "Чесно кажучи, мене, напевно, затягнуло на 6 або 9 метрів під воду. Я думав, що все скінчено, потім відчув, що мій повідець порвався, подумав: "Слава Богу" і піднявся на вершину".

Під час інциденту він дивом не зазнав серйозних травм. Брін вважає, що менший розмір кита врятував йому життя.

"Це було велике теля, якби у нього були черепашки, мене б розірвало на частини, тому що тіло кита весь час було поряд зі мною", - сказав він.

Нагадаємо, собака врятував підлітка від смертельного інсульту. Хлопець залишився живим завдяки своєму улюбленцю.

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