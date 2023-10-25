В США пілот Боїнга під час перельоту намагався вимкнути двигун: "Відчув щось недобре"

В самому літаку під час перельоту перебували 80 пасажирів.

Пілот компанії Alaska Airlines під час польоту у Каліфорнію намагався вимкнути двигун пасажирського Боїнга, оскільки відчув “щось недобре”.

Про це пише BBC.

Як зазначається, пілот Емерсон під час перельоту мав вихідний, проте все одно перебував у кабіні літака та сидів у кріслі позаду капітана. Якоїсь миті він відчув “щось недобре” та вирішив вимкнути двигун - чоловік потягнувся до панелі керування Боїнгом, проте його намагалися зупинити інші члені команди.

В самому ж літаку перебували 80 пасажирів. Між Емерсоном та іншими членами команди зав’язалася боротьба, під час якої чоловіка все ж таки вдалося вивести з кабіни.

Крім того, чоловік сказав стюардесам: "Вам потрібно надіти на мене кайданки прямо зараз, інакше буде погано", а пізніше спробував дотягнутися до ручки аварійного виходу під час зниження літака.

Відбулася вимушена посадка літака, Емерсона затримали правоохоронці. Вже на допиті він сказав, що у нього стався “нервовий зрив” - перед цим він начебто не спав протягом 40 годин. Крім звинувачень у замаху на вбивство, Емерсону також висунуто звинувачення за 83 пунктами звинувачення у створенні загрози з необережності та одному пункті звинувачення у створенні загрози для літака.

У заяві ФБР підтвердило, що проводить розслідування, і заявило, що може "запевнити тих, хто подорожує, у відсутності постійної загрози, пов'язаної з цим інцидентом".

Нагадаємо, що авіація РФ активізувалася в районі зернового коридору в Чорному морі.