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Горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста - видео

Горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
3093
Время на прочтение
2 мин
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Горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста - видео

Горбатый кит сбил серфингиста / Фото: скриншот с видео

Мужчина чудом остался невредимым.

В Австралии мужчина остался невредимым после того, как молодой горбатый кит выпрыгнул из моря и сбил его.

Об этом пишет 9news.

Утром 55-летний житель Ньюпорта Джейсон Брин занимался вингсерфингом на северных пляжах Сиднея. Это вид спорта, в котором серфер держится за крыло, похожее на парус, во время катания на приподнятой доске.

В какой-то момент мужчина испытал столкновение с китом, которое удалось снять на камеру GoPro.

От удара Брина потянуло под воду, и веревка на его косточке порвалась.

"Оно упало, приземлилось прямо на меня и зацепилось за мой поводок", — рассказал Джейсон. "Честно говоря, меня наверняка затянуло на 6 или 9 метров под воду. Я думал, что все кончено, потом почувствовал, что мой поводок порвался, подумал: "Слава Богу" и поднялся на вершину".

Во время инцидента он чудом не получил серьезных травм. Брин считает, что меньший размер кита спас ему жизнь.

"Это был большой теленок, если бы у него были ракушки, меня бы разорвало на части, потому что тело кита все время было рядом со мной", — сказал он.

Напомним, собака спасла подростка от смертельного инсульта. Парень остался жив благодаря своему любимцу.

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Дата публикации
Просмотры
3093
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