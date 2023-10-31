Україною вдруге за вечір шириться повітряна тривога (мапа)

У Києві та низці областей 31 жовтня о 22:51 оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчить Мапа тривог України.

За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", станом на 23:31 ракета (ймовірно Х-59) змінила курс та летіла у бік сходу Київської області. Тим часом моніторингові чати повідомляють про вибухи на Київщині.

Також, за інформацією моніторингових чатів", ворожі безпілотники рухаються у бік Хмельниччини.

"Николаевский Ванек" вказує, що загроза по "мопедах" наразі у таких областях: Хмельницька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Сумська області (станом на 23:34).

О 23:40 повітряна тривога поширилася і на Тернопільщину.

Карта повітряних тривог станом на 23:40 31 жовтня

Нагадаємо, що увечері 31 жовтня у Києві та низці областей уже оголошували повітряну тривогу.

Читайте також: