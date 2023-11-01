Россияне ударили дронами по Кременчугу: что известно

В ночь на 1 ноября российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Полтавскую область. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БпЛА. Воздушная тревога длилась более четырех часов. Часть вражеских беспилотников наши защитники приземлили", — говорится в сообщении.

В результате попадания по нефтеперерабатывающему заводу возник пожар. Ее уже ликвидировали спасатели. По словам главы ОВА, ситуация контролируется.

РФ атакувала дронами Кременчук. / Фото: Полтавская областная государственная администрация

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие пока не работает.

Как сообщалось, воздушная тревога в Полтавской области продолжалась с 21:50 31 октября до 02:02 1 ноября. ПС предупреждали об угрозе данных БпЛА типа "Shahed". В регионе опасность была для Кременчуга. Впоследствии во время тревоги в Полтавской области были слышны взрывы.

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