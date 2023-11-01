"Грады", танки, авиация: россияне атаковали жилые районы Херсонщины

В частности, враг выпустил по области 510 снарядов и 30 авиабомб.

Российские войска 94 раза обстреляли Херсон и область в течение 31 октября, ранив и убив мирных жителей.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 1 ноября.

В течение суток оккупанты выпустили по Херсонской области 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и устроили два ракетных удара.

Сам Херсон захватчики обстреляли 24 снарядами.

По населенным пунктам Херсонщины зафиксировано 30 прилетов управляемых авиабомб. Есть попадания в Бериславском и Херсонском районах.

Так, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне.

В результате вражеских атак погиб один человек, еще восемь человек получили ранения.

Напомним, днем 31 октября российские войска устроили ракетный удар по центральному району Херсона. Враг попал по автобазе и ранил двоих мужчин. Последствия атаки были сняты на видео.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне попали в автомобиль. Враг с утра обстреливал Херсонщину

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