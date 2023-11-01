Путін не зупиниться: чи готова Україна до чергової воєнної зими та які цілі може обрати для ударів ворог

Росія взимку намагатиметься використовувати українську енергосистему як зброю, оскільки це один з основних способів боротьби РФ з Україною в цей період. Крім того, Путін робить ставку на холодну зиму. Але чи справдяться його надії.

Президент Росії Володимир Путін, схоже, все ще розраховує, що через суттєве обмеження постачань російських енергоресурсів до Європи холодна зима погіршить енергетичну кризу та кризу вартості життя в Європі та змусить західні уряди піти на компроміс із Кремлем - зменшити підтримку України в обмін на російську енергію. Однак тепліший, ніж зазвичай, жовтень у поєднанні зі збільшенням постачань скрапленого природного газу означає, що запаси газу були поповнені, а ціни на газ у Європі впали. Тому плани диктатора, очевидно, провалилися. Україна тим часом підготувалася до зими та ворожих обстрілів.

Куди битимуть росіяни, чи готова Україна до зими - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Під час засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн" 11 жовтня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін планує використовувати зиму як зброю проти України.

"Наразі ми бачимо, що Путін готується знову використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну систему, газову інфраструктуру. Нам необхідно запобігти цьому, володіючи більш досконалими і поліпшеними можливостями протиповітряної оборони, це суттєво вплине на ситуацію", — наголосив Столтенберг.

Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що президент РФ хоче занурити Україну в холодну зиму і темряву.

Представники української влади неодноразово говорили, що прийдешня зима буде важчою за попередню. Насамперед, через ймовірне посилення обстрілів ЗС РФ, спрямованих на руйнування української критичної інфраструктури.

Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що зимовий період в Україні буде складним через божевілля російського президента Володимира Путіна.

"Зима буде складною і непростою з урахуванням цього божевільного, який перебуває поруч на нашій територій. Звичайно, він буде намагатися робити нам проблеми. Але я точно можу сказати, що це питання сьогодні перебуває зовсім вже в іншому вигляді. Йде максимальна підготовка до непростого і складного періоду", - сказав Данілов.

Він також додав, що це питання неодноразово розглядалося на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України дав відповідні доручення і компетентні структури ведуть певну роботу.

Минулого року Росія розпочала свої удари по об'єктах енергетичної сфери України 11 вересня, влучивши у Харківську ТЕЦ-5, і продовжувала обстрілювати електростанції, підстанції, розподільчі вузли до середини березня 2023-го, застосувавши понад тисячу літальних апаратів і крилатих ракет. Маючи на меті таким чином занурити країну в блекаут – позбавити електроенергії.

Вересень 2023 року був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу, застосованих агресором по українських містах, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Росія використала проти України 503 дрони-камікадзе типу Shahed. Це вже близько половини тієї кількості, якою Кремль атакував Україну від осені 2022 до весни 2023 року: тоді за весь холодний період дронів було близько тисячі.

Росія своїми масованими ударами знову намагатиметься тиснути на українців психологічно, щоб зростали зневіра, розчарування та депресія. І для цього буде застосовувати саме БПЛА, вважає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Пережити зимові удари Україні може допомогти не лише підсилення ППО, а й розуміння Заходу, що треба докласти зусиль, щоб разом придушити і Іран, і Росію з точки зору виробництва засобів ударів по Україні, зазначають експерти з питань озброєння.

Чи готова протиповітряна оборона України до зими

За даними української, а також британської розвідок Росія накопичує ракети й дрони, щоб взимку знову атакувати критичну інфраструктуру в Україні.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони неодноразово наголошували, що в осінньо-зимовий період Росія знову має намір атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема енергосистему.

Як свідчить повідомлення ГУР МО, масованих обстрілів ракетами, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли РФ випускала по Україні по 70-100 одиниць одночасно, – найімовірніше, в цьому сезоні ми не побачимо.

У Повітряних силах припустили, що росіяни знову покладатимуться на ударні дрони "Шахед".

"Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання в тому, чи вистачить у них засобів. Тому що ми бачили про оголошені зараз скількись ракет тих самих. Якщо у них є близько 600 - це лише високоточних, далекобійних, сучасних", - сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Водночас він нагадав, що у росіян є ще старе радянське озброєння.

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А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що в осінньо-зимовий період Росія знову має намір атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема енергосистему.

Скібіцький зауважив, що для цього росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території України.

З його слів, Росія намагатиметься відправити Україну в блекаут. Росія, не маючи суттєвих перемог на полі бою, змінила тактику у бік терору українського народу. Ціль ворога – знищити енергетичні об'єкти країни, щоб громадяни мерзли у своїх домівках.

Росіяни знову битимуть по енергосистемі / Фото: Associated Press

Чи готова Україна до опалювального сезону

Україна загалом готова до прийдешнього опалювального сезону на 80%, газу та вугілля накопичено достатньо, крім того, відновлено більшість пошкоджених об’єктів енергетики.

"Готовність до зими загалом близько 80%. Розвиваємо можливість експорту імпорту (електроенергії – ред.) з Євросоюзом , це теж є резервом", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім цього, Шмигаль повідомив що після масованих обстрілів росіян минулої зими, вже відновлено більшість об’єктів енергетики.

"Ми провели майже 80% робіт з відновлення мереж і підстанцій. Високовольтні підстанції відновлені до рівня до терористичних атак. Теплогенерацію ми зробили теж приблизно на 80%", - сказав прем’єр.

На думку експертів, найбільша загроза замерзнути та сидіти в темноті взимку нависне над двома великими містами – Одесою і Києвом. Ці два регіони, по-перше, потребують великої кількості енергії. А, по-друге, вони є абсолютно дефіцитними з точку зору генераційних потужностей.

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Окрім цього, досить напружена ситуація із електропостачанням буде в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому і Кременчуці. Проте, очевидно, що під максимальним ризиком перебуватимуть і прифронтові регіони: Харків, Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя.

Перші шпальти світових ЗМІ продовжують писати про війну Росії в Україні

"Путін змінив тактику у війні проти України, зима – його остання наді" - з таким заголовком вийшов матеріал у The Times.

Як йдеться у матеріалі, зима, що наближається, є фактично останньою надією, "зброєю" глави Кремля для розгрому України.

"Володимир Путін, імовірно, спробує продовжити військові операції в Україні, щоб утримати тимчасово окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, що, можливо, відбудеться цієї зими", — пишуть аналітики ISW.

Окрім енергетичного шантажу, ще один із важелів тиску Росії – це погроза застосувати ядерну зброю. На думку аналітиків ISW, "можливо, але малоймовірно", що Кремль вдасться до такої ескалації. Якщо тільки російські військові не зазнають раптово краху, що дозволить ЗСУ безконтрольно просуватися всією територією воєнних дій.

Окупанти хочуть занурити Україну в блекаут / Фото: Associated Press

До України йде зима, але Київ адаптує свою тактику ведення війни, використовуючи невеликі групи мобільної піхоти для перевірки укріпленої російської оборони. Про це йдеться в матеріалі CNN.

"Минулого року російські ракетні обстріли пошкодили або знищили близько двох третин енергетичних об’єктів України, але не змогли зламати рішучість громадян. Серія ударів цього місяця говорить про те, що повторна кампанія неминуча", - зазначають журналісти.

Але подібно до того, як вони прагнуть погіршити російську ППО, українці досягли успіхів у вдосконаленні власної.

З наближенням зими акцент в допомозі Україні знову зміщується на посилення протиповітряної оборони. РФ може готувати нову кампанію ракетних обстрілів та ударів БПЛА, щоб підірвати здатність Києва до боротьби. Про це повідомляє газета The Economist.

На думку фахівця Повітряних сил з аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дугласа Беррі, 2023 року питання полягатиме в тому, що швидше закінчиться: російські ракети та БПЛА чи українські протиракети та генератори.

Пригадуючи жовтень 2022 року, аналітичний центр Atlantic Council своєю чергою застерігає: "Незважаючи на те, що Україна підготовлена краще, ніж минулого року, і має міжнародну підтримку, серія влучних російських ударів все ще потенційно може знову занурити країну в енергетичний хаос і спричинити гуманітарну кризу".

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