“Кокаїн для бідних”: терористи ХАМАСу були під дією наркотиків під час нападу на Ізраїль

Таблетки були вилучені з кишень багатьох терористів, які загинули на ізраїльській землі.

Терористи ХАМАСу, які здійснили несподіваний напад на Ізраїль 7 жовтня, перебували під впливом каптагону — синтетичного стимулятора амфетамінового ряду, який підпільно вироблявся в Південній Європі і переправлявся через Туреччину на споживчі ринки Аравійського півострова, повідомляє Нір Дворі з 12 каналу.

Про це пише The Jerusalem Post.

Таблетки були вилучені з кишень багатьох терористів, які загинули на ізраїльській землі.

Цей стимулятор, також відомий як “кокаїн для бідних”, дозволяв терористам здійснювати жахливі акти з почуттям спокою і байдужості. Водночас, він тримав їх у стані підвищеної готовності протягом тривалого часу і пригнічував апетит.

Довідково: Каптагон — торгова назва лабораторного препарату, створеного в 1960-ті роки як альтернатива амфетаміну і метамфетаміну, які на той час використовувалися для лікування поведінкових розладів і нарколепсії. Останнім часом каптагон набув широкого поширення в країнах Близького Сходу.

Вважається, що бойовики ІДІЛ, які розстріляли перехожих і відвідувачів ресторанів у Парижі 13 листопада 2015 року, також перебували під впливом каптагону. За словами очевидців, вони “хиталися, як зомбі, і вбивали людей, не виявляючи жодних емоцій”.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу вбили 12-річну ізраїльську фанатку всесвіту Гаррі Поттера Ною Дан, про яку писала авторка “Поттеріани” Джоан Роулінг.

Читайте також: