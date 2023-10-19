Бойовики ХАМАС вбили 12-річну фанатку Гаррі Поттера, про яку писала Роулінг

В Ізраїлі заявили про загибель 12-річної дівчинки, яку викрали бойовики ХАМАС. Про це викрадення писала авторка всесвіту Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Бойовики ХАМАС вбили 12-річну ізраїльську фанатку всесвіту Гаррі Поттера Ною Дан, про яку писала авторка "Поттеріани" Джоан Роулінг.

Про це йдеться на офіційній сторінці Ізраїлю в соціальній мережі Х (попередня назва Twitter).

Також читайте На порозі Третьої світової війни: як наземна операція Ізраїлю у Газі може змінити світ

Дівчинка загинула разом зі своєю бабусею Кармелою від рук терористів.

"Ми з жахом повідомляємо, що тіла Ної та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякуємо всім, хто поділився її історією, щоб допомогти нам повернути її додому. Наші серця розбиті", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Daily Mail, 80-річна жінка та її онука Ноя Дан, яка страждає на аутизм, були серед безвісти зниклих 7 жовтня, після нападу ХАМАС.

Фото дівчинки на обложці ЗМі / Фото: Daily Mail

Ноя гостювала у своєї бабусі, коли потрапила в полон у кібуці Нір Оз, одній із кількох ізраїльських громад, розташованих лише за милі від Гази, які зазнали нападу ХАМАС 13 днів тому.

Мати Ної поділилася трагічним останнім голосовим повідомленням своєї доньки, яке було надіслано, коли вона ховалася в будинку своєї бабусі в Нір-Озі, а бойовик ХАМАС нишпорив поселенням, шукаючи жителів, щоб викрасти чи вбити.

"Мамо, у двері пролунав сильний гуркіт, який мене налякав", — чути, як Ноя говорить на івриті в голосовому повідомленні, яке її мати надала ізраїльським ЗМІ.

"В бабусиному будинку вибили всі вікна на вході. Тому що був черговий бум, там багато розбитих вікон. Мамо… я боюся".

Згідно з ізраїльськими джерелами новин, їхні тіла були знайдені спаленими на кордоні Ізраїлю та Гази. Ще троє членів цієї родини вважаються зниклими безвісти.

Раніше про зникнення дівчинки написала всесвітньо відома британська письменниця та авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Вона також опублікувала фотографію Ної з книгою письменниці на івриті та чарівною паличкою.

Ноя Дан / Фото Israel ישראל

"Викрадення дітей є мерзенним і абсолютно невиправданим. Зі зрозумілих причин ця фотографія мене вразила. Нехай Ноя та всі заручники, захоплені ХАМАС, швидше повернуться в безпеці до своїх сімей", – написала Роулінг 16 жовтня у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що бойовики ХАМАС застрелили 90-річну ізраїльтянку, яка пережила Голокост.

Читайте також: