Бойовики ХАМАС застрелили 90-річну ізраїльтянку, яка пережила Голокост

Бойовики ХАМАСу застрелили 90-річну ізраїльтянку Джину Смятич, яка пережила Голокост під час Другої світової війни.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Тіло пенсінерки було виявлено у її будинку в кібуці Кісуфім, біля кордону з Газою. Траєкторією пострілу передбачається, що терористи поставили її на коліна, а потім застрелили в потилицю.

90-річну Джину Смятич, яка пережила Голокост, вбили бойовики ХАМАС / Фото: Ynetnews

"Десятки терористів проникли в будинки, на вулиці вони кричали: "ЦАХАЛ, ЦАХАЛ!", щоб ми відчули себе в безпеці та вийшли. Але більшість жителів зрозуміла, що відбувається щось погане", — розповідає онук загиблої Шмулік Харель.

Ця трагедія в Ізраїлі перегукується з такими самими трагедіями в Україні. Так, 18 березня 2022 року в результаті російського удару по житловому будинку в Харкові загинув 96-річний Борис Романченко, який пережив нацистські концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен.

4 квітня 2022 року в Маріуполі у підвалі свого будинку померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила Голокост та німецьку окупацію міста під час Другої світової війни. Вона була активним членом єврейської громади Маріуполя.

Читайте також: