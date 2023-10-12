ЗСУ показали удар по полігону росіян – потужне відео

У вересні ЗСУ за допомогою HIMARS завдали удару по навчальному полігону росіян у Старобогданівці Запорізької області. Завдання виконали бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою БПЛА "ШАРК".

Відповідні кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали удар по полігону росіян

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Як відзначив журналіст, удар нашою реактивною артилерією був нанесений тоді, коли російські мобілізовані здійснювали навчальні стрільби. На відео також зафіксований момент прильоту ракети. Його зафільмував безпосередньо військовослужбовець ЗС РФ.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 284 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

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