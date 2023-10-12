ВСУ показали удар по полигону россиян – мощное видео

В сентябре ВСУ с помощью HIMARS нанесли удар по учебному полигону россиян в Старобогдановке Запорожской области. Задание выполнили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады с помощью БПЛА "ШАРК".

Соответствующие кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали удар по полигону россиян

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Как отметил журналист, удар нашей реактивной артиллерией был нанесен, когда российские мобилизованные совершали учебные стрельбы. На видео также зафиксирован момент прилета ракеты. Его запечатлел непосредственно военнослужащий ВС РФ.

Напомним, по состоянию на 12 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 284 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

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