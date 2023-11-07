США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн

Сполучені Штати передадуть Ізраїлю високоточні авіабомби на загальну суму $320 млн.

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Про це інформує The Wall Street Journal.

"Адміністрація надіслала 31 жовтня офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies",- йдеться у повідомленні.

Даний тип зброї застосовується з літаків. При цьому планується також надання технічної підтримки, тестування та інших технологій, пов’язаних із застосуванням цього виду озброєння у бойових умовах.

Виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що Ізраїль запросив відповідну зброю на поточний місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльскі військові почали просуватися вглиб міста Гази, де проходить операція проти бойовиків ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що Росія використовує атаку ХАМАС на Ізраїль “найбільш збоченим способом”.

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