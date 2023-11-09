США завдали ударів по військовому обʼєкту Ірану в Сирії

Військові Сполучених Штатів завдали авіаударів по військовому обʼєкту проіранських терористів та їхніх проксі у східній частині Сирії, які були причетні до атак на військові бази США.

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Про це йдеться в офіційній заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Сьогодні, за розпорядженням президента Байдена Збройні сили США завдали удару в цілях самооборони по об’єкту на сході Сирії, який використовувався Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язаними з ним угрупованнями", - зауважив глава Пентагону.

Повідомляється, що два американські літаки F-15 завдали ударів по сховищу зброї. У Пентагоні заявили, що це була відповідь на серію атак по американських військових в Іраку та Сирії, здійснених підрозділами КВІР-Кудс.

"Сполучені Штати готові вжити подальших необхідних заходів на захист наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжить виконувати місії з боротьби з "ІДІЛ" в Іраку та Сирії",- підкреслив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 20 американських військових отримали поранення внаслідок атак безпілотників на бази США в Іраку та Сирії.

Крім того, ми раніше інформували, що за кілька тижнів до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня сотні бойовиків палестинського ісламістського угруповання пройшли спеціалізовану бойову підготовку в Ірані.

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