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В США на химическом заводе прогремел взрыв: пришлось эвакуировать школу

В США на химическом заводе прогремел взрыв: пришлось эвакуировать школу

В США раздался взрыв на заводе / Фото: pixabay.com

Обошлось без жертв.

В американском штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе. После этого начался мощный пожар.

Об этом сообщает NBC News.

Взрыв и пожар произошли на заводе Sound Resource Solutions, который производит растворители для клея и жидкости для снятия краски.

На территории предприятия сохраняются химические вещества, имеющие острую токсичность, а также способные вызвать серьезное повреждение глаз или раздражение глаз, коррозию или раздражение кожи.

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфилд отметил, что в результате инцидента пострадал один сотрудник завода. Ему оказали медицинскую помощь из-за незначительных ожогов.

Кроме того, из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать местную школу и объявить об опасности в радиусе более 1 километра от завода. Также было перекрыто шоссе.

Напомним, в городе Ташкент раздался мощный взрыв, который местные жители почувствовали в 30 километрах от эпицентра.

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