Где атакуют россияне: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские войска отразили шесть атак противника.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных и штурмовых действий не совершал.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трех — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, три склада боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. А также три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ.