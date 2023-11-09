Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 9 ноября

В Украине сегодня, 9 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Днем существенных осадков синоптики не ожидают, только в восточных областях возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +7...+12℃, в южной части страны +10...+15℃.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +7...+12℃, в Киеве +8...+10℃.

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