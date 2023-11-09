Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 9 листопада

В Україні сьогодні, 9 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вдень істотних опадів синоптики не очікують, лише у східних областях можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря +7... +12℃, у південній частині країни +10... +15℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області +7... +12℃, у Києві +8... +10℃.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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