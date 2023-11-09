Эксперт назвал направление, где россияне могут получить какой-то успех

Российские войска постараются оккупировать Авдеевку Донецкой области. Это единственное направление, где оккупанты имеют больше шансов получить какой-то успех.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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"Авдеевку постараются брать снова и снова уже не первый месяц. Авдеевка – единственное место на всем фронте, где хоть что-то выходит у российского командования. Город практически взят в клеще, пять-семь километров остался до того, чтобы их закрыть", — сказал Ступак.

Он объяснил, что Путин, "захватив" Авдеевку, хочет показать во время предвыборной кампании свою победу.

"Эта победа позволит на новогодние, рождественские праздники, пока люди сидят за столом, пьют, едят оливье, день и ночь говорить по телевизору о том, какое "достижение" сделала армия РФ — захватил Авдеевку", — отметил он.

Напомним, эксперт спрогнозировал время, когда россияне пойдут на большой штурм на Авдеевку.

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