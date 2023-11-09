Россияне используют карты поля боя, которые отличаются от реальности — ISW

Командование Вооруженных Сил Российской Федерации, вероятно, употребляет карты боевых действий, которые не отражают текущую ситуацию на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают американские аналитики, сразу несколько российских военных блогеров упомянули об отличиях настоящих карт боевых действий от тех, которыми руководствуется Генштаб ВС РФ. По мнению одного из блогеров, это объясняет случаи, когда российские силы не наносят ударов по скоплениям украинских военных у линии фронта.

Российский блогер утверждает, что военнослужащие ВС РФ располагают "настоящей" картой. По его словам, военные получают приказы идти в атаки, чтобы приблизить настоящую карту к той, которой руководствуется Генштаб.

Еще один блогер написал, что российские командиры на передовой стремятся добиться тактических успехов, которые уже закреплены на упомянутых картах, потому что Генштаб все чаще требует от них положительных отчетов.

Авторы отчета также отмечают, что российские военные обозреватели регулярно критикуют командиров ВС РФ за трансляцию ложных отчетов начальству, в частности преувеличение успехов. По их словам, Генштаб поощряет подобную практику.

Ранее военный Павел Вышебаба рассказал, что российские солдаты начали учить украинский язык, ведь язык на войне – маркер для Вооруженных сил Украины.

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