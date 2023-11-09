Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО сбили ракету

Ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили ракету. Сбили ее над Днепровским районом.

Об этом сообщил Сергей Лысак – глава ОВА Днепропетровщины.

"Не прекращаются обстрелы Никопольщины. Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет. В других районах было спокойно. Воздушная тревога сообщала об опасности. Впрочем, обошлось без вражеских ударов", — отметил он.

Напомним, ночью на юге и центре Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Позже сообщалось, что захватчики запустили крылатую ракету в сторону Днепра. Местные жители сообщили, что в городе был слышен взрыв.

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