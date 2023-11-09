Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ракету

Вночі в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ракету. Збили її над Дніпровським районом.

Про це повідомив Сергій Лисак - очільник ОВА Дніпропетровщини.

"Не припиняються обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. В інших районах було спокійно. Повітряна тривога повідомляла про небезпеку. Втім, минулося без ворожих ударів", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі на півдні та центрі України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Пізніше повідомлялось, що загарбники запустили крилату ракету в сторону Дніпра. Місцеві жителі повідомили, що в місту було чутно вибух.

Читайте також: