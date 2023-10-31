У россиян началась "самоликвидация" на одном из ключевых направлений

Российские оккупанты расстреливают собственных собратьев, которые отказываются дальше воевать против ВСУ.

Враг пытается максимально удерживать Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении, понимая, что после того, как им не удастся это сделать, ВСУ освободят Токмак, Молочанск и Мелитополь.

Об этом рассказал мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Враг находится в сверхагрессивном состоянии, не выдерживает того давления, которое оказывают ВСУ. Мы владеем информацией, по словам местных жителей, что враг постоянно уничтожает и делает зачистку своих военных на Запорожском направлении", — говорит он.

Многие российские военные не хотят продолжать воевать против ВСУ. Есть немало желающих сложить оружие и выйти из Запорожской линии фронта.

"Поэтому мы постоянно получаем сообщения, что в посадках у линии фронта, возле Михайловки, Молочанска местные жители видят расстрелянных российских военных, которых даже никто не забирает. У них сегодня началась и продолжается самоликвидация, это добавляет оптимизма", — сказал Федоров.

Ситуация в Запорожском направлении

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в последнюю неделю на Запорожском направлении, а также во временно оккупированных городах, у оккупантов возникали проблемы. Из-за многочисленных успехов ВСУ на этом направлении многие оккупанты отказываются воевать.

"На прошлой неделе солдат в Мелитополе выбросился с многоэтажки. Также нашли четырех российских военных неподалеку Молочанска, которые были просто расстреляны в посадке. Они пытались сбежать, но им не дали этого сделать — расстреляли прямо в посадке и оставили. Также мы знаем, что среди Мелитополя вооруженные солдаты крайне часто ругаются между собой, их забирает "полиция" и увозит в неизвестном направлении", — отметил Федоров.

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