Девушка шокировала пирсингом в глазу: что это на самом деле (видео)

Женщина рассказала о шоке людей, когда они видят ее проколотый глаз – но не все так, как кажется.

У Бри несколько пирсингов на лице, но именно об этом пользователе говорят больше, чем о других.

В клипе, опубликованном в TikTok, можно увидеть 28-летнюю девушку из Миннесоты с металлическим аксессуаром, расположенным с обеих сторон от ее зрачка.

#eye #piercedeye #whatisthat #️ #oneeyedgang #fakepiercing #fakeeye#prostheticeye #oneeyegang #oneeyedgang #christinaoculara #funeyefund #funeye #ocularprosthetics #omgwhatisthat ♬ @apocalypticautopsy Это prosthetic eye made by @Christina_Oculara является наиболее уязвимым окуляристом. Я могу понять это, когда я закрываю, и не может понравиться. Check out her video to see how it was made! #eyepiercing

Многие поторопились с выводами, написав: "Что за пронзительные глаза", "Выглядит круто, но на это ужасно больно даже смотреть".

Однако, как выяснилось, это протез.

Домохозяйка, распространяющая информацию о меланоме глаза, написала: "Это глазной протез. Я не чувствую его, когда моргаю, и нет, я ничего не вижу".

С тех пор видео стало вирусным, собрав более 28 млн просмотров.

Бри также объяснила, как она потеряла один глаз.

"Пока я была беременна вторым ребенком в 2020 году, у меня не было никакой боли, у меня не было проблем со зрением, но я ходила к местному окулисту для регулярного осмотра", — объяснила она. "Он заметил увеличенный кровеносный сосуд в уголке моего левого глаза".

Затем она сдала базовые анализы и сделала множество фотографий, чтобы отправить своему специалисту. Однако когда пришли результаты, это была меланома глаза. Это редкий рак, образующийся в клетках, производящих пигмент.

"Он встречается только у 5 из миллиона человек, но также является наиболее распространенным типом рака глаз", – пояснила Бри. "После родов мне сделали анализы, которые нельзя было сделать во время беременности, а потом мы обсудили мои варианты".

Хотя вариантов было три, Бри говорит, что из-за размера опухоли ей были доступны только два: "У меня был выбор между удалением глаза или технологией гамма-ножом".

Бри говорит, что выбрала гамма-нож, надеясь, что это спасет ей глаз.

"Эта технология позволяет врачам использовать множество небольших гамма-лучей для доставки точной дозы радиации в целевую область с минимальным воздействием на окружающие ткани", – рассказала она.

Однако несмотря на выздоровление и восстановление зрения, через год на месте расширенного кровеносного сосуда появился нарост.

"Мой врач напомнил мне, что гамма-нож можно использовать только один раз, иначе он подожжет зрительный нерв. Моим единственным выходом было удаление глаза, чтобы рак не распространился на печень... Врачи сказали мне, что если я ничего не сделаю, ожидаемая продолжительность жизни будет около года, и они посоветовали мне удалить глаз", — пояснила женщина.

С тех пор Бри носит протезы, которых у нее целая коллекция.

Напомним, девушка, решившая превратиться в человека-кошку, показала, как выглядит. Первую модификацию тела она сделала в 11 лет.

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