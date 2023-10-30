Новый тренд: мастер озадачила юзеров видео "до" и "после" тату веснушек

Татуировки с веснушками стали бьюти-трендом для многих женщин, но не все довольны тем, что крошечные пигменты так популярны.

Раньше веснушки были чертой лица, из-за которой над детьми жестоко издевались в школе. Но в наши дни они стали "тенденцией" красоты, когда женщины платят за татуировку пятен, похожих на веснушки, на их лицах, чтобы имитировать настоящие. Тем временем эстетическая "выдумка" не всем понравилась.

Тех, кого в школе дразнили из-за веснушек и которые до сих пор проводят время, скрывая точки пигмента, "тренд" удивил после того, как тату-мастер поделилась трансформациями своих клиентов.

Мэри Вициевская разместила в TikTok клип, где показала своих клиенток сразу после процедуры, а также, когда все зажило.

На первых кадрах девушки встают с яркими красными пятнами на лице. Впрочем, впоследствии нарисованные чернилами веснушки стали менее заметными и более естественными.

Мэри также объяснила, как работают "фальшивые веснушки".

"Эти искусственные веснушки, тату-веснушки не останутся на их лицах навсегда", — поделилась она. "Чернила, которые я использую, исчезнут через два-три года, в зависимости от вашей кожи и того, как вы о ней заботитесь. Мол, нам не будет 80 лет с веснушками. Это не обычные чернила".

Несмотря на то, что некоторые пользователи хвалили работу Мэри, многие женщины с натуральными веснушками поделились в комментариях своим мнением о тренде.

Надо мной издевались из-за веснушек, теперь они стали трендом

Спасибо нам, девочки, над которыми в детстве смеялись из-за веснушек, теперь мы побеждаем

Я буквально всю жизнь скрывала веснушки

Я не понимаю! Я ненавижу свои веснушки. Я делаю все, чтобы они исчезли

Напомним, мужчина с лицевой слепотой покрыл 90% тела татуировками. Он показал свои фото "до" и "после".

Читайте также: