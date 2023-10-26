Молодая мама уменьшила грудь девятого размера: видео до и после

Сейчас размер ее бюста – пятый.

Австралийка, которая была "расстроена" из-за своей груди девятого размера, рассказала о трансформации, связанной с уменьшением бюста.

Мама выложила из своего кошелька 14 тысяч австралийских долларов, чтобы сделать операцию в Мельбурне.

Априлия зашла в TikTok, чтобы продемонстрировать свое ошеломляющее преобразование, видео которого теперь стало вирусным в Сети.

В клипе брюнетка была одета в синее платье с вырезом на талии и глубоким декольте. Она подошла к камере с грустным выражением лица, показывая свое тело перед уменьшением груди.

Через шесть месяцев Априлия выглядит совершенно иначе в том же наряде. Она улыбнулась в одежде, которая теперь подчеркивает ее фигуру.

"Кто вообще была эта грустная девушка?" – написала она.

Затем женщина ответила на несколько вопросов по поводу операции. Она подчеркнула, что этот опыт "изменил ее жизнь". Также мама поделилась, что сейчас размер ее бюста – 5.

"Заниматься спортом стало весело и легче", – поделилась Априлия. "Уменьшение груди помогло мне так сильно похудеть. Через две недели вы будете чувствовать себя совершенно новым человеком".

Напомним, недавно еще одна девушка уменьшила грудь и похвасталась результатом через шесть недель после операции. Она вела цифровой дневник о взлетах и падениях своего выздоровления.

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