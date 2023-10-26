Молода мама зменшила груди дев'ятого розміру: відео до і після

Австралійка, яка була "засмучена" через свої груди дев'ятого розміру, розповіла про трансформацію, пов'язану зі зменшенням бюсту.

Мама виклала зі свого гаманця 14 000 австралійських доларів, щоб зробити операцію у Мельбурні.

Апрілія зайшла в TikTok, щоб продемонструвати своє приголомшливе перетворення, відео якого тепер стало вірусним у Мережі.

У кліпі брюнетка була одягнена у синю сукню з вирізом на талії та глибоким декольте. Вона підійшла до камери із сумним виразом обличчя, демонструючи своє тіло перед зменшенням грудей.

Через шість місяців Апрілія має зовсім інший вигляд у тому ж вбранні. Вона усміхнулася в одязі, який тепер підкреслює її постать.

"Хто взагалі була ця сумна дівчина?" - написала вона.

Потім жінка відповіла на декілька запитань про операцію. Вона наголосила, що цей досвід "змінив її життя". Також мама поділилася, що зараз розмір її бюсту – 5.

"Займатися спортом стало весело і легше", - поділилася Апрілія. "Зменшення грудей допомогло мені так сильно схуднути. Через два тижні ви почуватиметеся абсолютно новою людиною".

Нагадаємо, нещодавно ще одна дівчина зменшила груди та похизувалася результатом через шість тижнів після операції. Вона вела цифровий щоденник про злети і падіння свого одужання.

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