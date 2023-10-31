Дівчина шокувала пірсингом в оці: що це насправді (відео)

Жінка розповіла про шок людей, коли вони бачать її проколоте око – але не все так, як здається.

У Брі декілька пірсингів на обличчі, але саме про цей юзери говорять більше, ніж про інші.

У кліпі, опублікованому в TikTok, можна побачити 28-річну дівчину з Міннесоти з металевим аксесуаром, розташованим по обидва боки від її зіниці.

Багато людей поквапилися з висновками, написавши: "Що за пронизливі очі", "Має крутий вигляд, але на це страшенно боляче навіть дивитися".

Однак, як виявилося, це протез.

Домогосподарка, яка поширює інформацію про меланому ока, написала: "Це очний протез. Я не відчуваю його, коли моргаю, і ні, я нічого не бачу".

Відтоді відео стало вірусним, зібравши понад 28 млн переглядів.

Брі також пояснила, як саме вона втратила одне око.

"Поки я була вагітна другою дитиною 2020 року, у мене не було жодного болю, у мене не було проблем із зором, але я ходила до місцевого окуліста для регулярного огляду", - пояснила вона. "Він помітив збільшену кровоносну судину в куточку мого лівого ока".

Далі вона здала базові аналізи та зробила безліч фотографій, щоб відправити своєму фахівцю. Однак коли прийшли результати, то це була меланома ока. Це рідкісний рак, який утворюється у клітинах, які виробляють пігмент.

"Він зустрічається лише у 5 з мільйона людей, але також є найбільш поширеним типом раку очей", - пояснила Брі. "Після пологів мені зробили аналізи, які не можна було зробити під час вагітності, а потім ми обговорили мої варіанти".

Хоча варіантів було три, Брі каже, що через розмір пухлини їй були доступні лише два: "У мене був вибір між видаленням ока або технологією гамма-ножем".

Брі каже, що обрала гамма-ніж, сподіваючись, що це врятує їй око.

"Ця технологія дозволяє лікарям використовувати безліч невеликих гамма-променів для доставки точної дози радіації в цільову область з мінімальним впливом на навколишні тканини", - розповіла вона.

Однак, попри одужання та відновлення зору, через рік на місці розширеної кровоносної судини з'явився наріст.

"Мій лікар нагадав мені, що гамма-ніж можна використовувати лише один раз, інакше він підпалить зоровий нерв. Моїм єдиним виходом було видалення ока, щоб рак не поширився на печінку... Лікарі сказали мені, що якщо я нічого не зроблю, очікувана тривалість життя становитиме близько року, і вони порадили мені видалити око", - пояснила жінка.

Відтоді Брі носить протези, яких має цілу колекцію.

Нагадаємо, дівчина, яка вирішила перетворитися на людину-кішку, показала, який має вигляд. Першу модифікацію тіла вона зробила в 11 років.

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