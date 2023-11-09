Експерт назвав напрямок, де росіяни можуть здобути якийсь успіх

Російська війська намагатимуться окупувати Авдіївку Донецької області. Це єдиний напрямок, де окупанти мають найбільше шансів здобути якийсь успіх.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

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"Авдіївку намагатимуться брати знову і знову вже не перший місяць. Авдіївка – єдине місце на всьому фронті, де хоч щось виходить у російського командування. Місто практично взято в кліщі, п’ять-сім кілометрів залишилося до того, щоб їх зачинити", - сказав Ступак.

Він пояснив, що Путін, "захопивши" Авдіївку, хоче показати під час передвиборчої кампанії свою перемогу.

"Ця перемога дасть змогу на новорічні, різдвяні свята, поки люди сидять за столом, пиячать, їдять олів’є, день і ніч говорити по телевізору про те, яке "досягнення" зробила армія РФ - захопилп Авдіївку", - зазначив він.

Нагадаємо, експерт спрогнозував час, коли росіяни підуть на великий штурм на Авдіївку.

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