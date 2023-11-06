В ЕС Путина сравнили со Сталиным: Боррель рассказал, что между ними общего

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель приравнял российского диктатора Владимира Путина и диктатора СССР Иосифа Сталина.

Соответствующее заявление он сделал при выступлении перед послами ЕС.

"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей. К Путину Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — сказал Боррель.

Он также подчеркнул, что Украине важна жизнь каждого воина, то для страны-агрессорки в краткосрочной перспективе вопрос потерь "очень приемлем".

"Единственное решение – продолжать нашу помощь для Украины и оставаться объединенными вокруг этого вопроса, потому что ставкой наши ключевые ценности. Если Украина проиграет – мы проигрываем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины", – подытожил дипломат.

Напомним, Путин снова будет идти в президенты, и это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

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