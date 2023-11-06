Путин собирается остаться у власти в РФ после выборов 2024 года — Reuters

Российский диктатор Владимир Путин собирается еще раз баллотироваться в президенты на выборах в марте 2024 года.

Путин снова будет идти в президенты, и это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года. Советники российского диктатора уже готовятся к его предвыборной кампании.

Об этом сообщает Reuters.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает этот пост дольше любого другого российского правителя со времен Иосифа Сталина. Путин в свои 71 превзошел даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева.

По информации опроса общественного мнения для Путина, рейтинг одобрения внутри России составляет 80%, поэтому предстоящие выборы являются лишь формальностью. При поддержке государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе РФ Путин, вероятнее всего, победит, пишет издание.

Источники Reuters утверждают, что Путин принял это решение недавно, и его оглашение будет уже в ближайшее время. Следует добавить, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что если Путин решит баллотироваться, то никто с ним не сможет конкурировать.

Напомним, 17 марта 2024 года в России должны пройти президентские "выборы". Конечно, это никакие не настоящие выборы, потому что свободное волеизъявление там – уже давно анекдот. Однако Кремль активно готовится. Детальнее об этом читайте в статье "Пятый срок Путина: к сожалению, не в Гааге, а в Кремле – что для Украины и мира означают президентские "выборы" в России".

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