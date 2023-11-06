Путін збирається залишитися при владі в РФ після виборів 2024 — Reuters

Російський диктатор Володимир Путін збирається вкотре балотуватися у президенти на виборах у березні 2024 року.

Путін знову йтиме у президенти, і це дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року. Радники російського диктатора вже готуються до його передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє Reuters.

Путін, якому Борис Єльцин передав пост президента в останній день 1999 року, вже обіймає цю посаду довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна. Путін у свої 71 перевершив навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва.

За інформацією опитування громадської думки для Путіна рейтинг схвалення всередині Росії становить 80%, тож майбутні вибори є лише формальністю. За підтримки державних ЗМІ та майже повної відсутності інакодумства у суспільстві РФ Путін, найімовірніше, переможе, пише видання.

Джерела Reuters стверджують, що Путін ухвалив це рішення нещодавно, і його оголошення буде вже найближчим часом. Слід додати, що раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто з ним не зможе конкурувати.

Нагадаємо, 17 березня 2024 року в Росії мають відбутися президентські "вибори". Звичайно, що це ніякі не справжні вибори, бо вільне волевиявлення там - вже давно анекдот. Проте Кремль активно готується. Детальніше про це читайте у статті "П’ятий строк Путіна: на жаль, не в Гаазі, а в Кремлі – що для України та світу означають президентські "вибори" в Росії".

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