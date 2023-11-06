Експрезидент Чехії зізнався, що шкодує про дружбу з Путіним

Екслідер Чехії визнав, що шкодує про свою колишню дружбу з президентом країни-агресорки Путіним.

Експрезидент Чехії Мілош Земан вважає найбільшою помилкою у власній політичній кар’єрі своє прихильне ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.

Таке зізнання він зробив в ефірі чеського телеканалу Nova.

Ведучий запитав експрезидента Чехії, якою була його найбільша невдача під час президентства.

"Моя найбільша помилка полягала в тому, що я повністю помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення до України", – відповів він.

Мілош Земан додав, що це вторгнення завдало шкоди не лише Україні, але й самій Росії.

Нагадаємо, Міноборони Чехії раніше повідомило, що у Києва та Праги є спільні проєкти, які перебувають на різних стадіях розробки. Зокрема, йдеться про перенесення виробництва штурмової гвинтівки CZ BREN 2 та лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier & Bellot.

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