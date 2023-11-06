Экс-президент Чехии признался, что сожалеет о дружбе с Путиным

Экс-лидер Чехии признал, что сожалеет о своей былой дружбе с президентом страны-агрессорки Путиным.
Экспрезидент Чехии Милош Земан считает самой большой ошибкой в собственной политической карьере свое благосклонное отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.
Такое признание он сделал в эфире чешского телеканала Nova.
Ведущий спросил экспрезидента Чехии, какой была его самая большая неудача во время президентства.
"Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я полностью ошибался относительно Владимира Путина, потому что только глупый человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", – ответил он.
Милош Земан добавил, что это вторжение нанесло вред не только Украине, но и самой России.
Напомним, Минобороны Чехии ранее сообщило, что у Киева и Праги есть общие проекты, находящиеся на разных стадиях разработки. В частности, речь идет о переносе производства штурмовой винтовки CZ BREN 2 и линии производства малокалиберных боеприпасов компании Sellier & Bellot.
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