Германия выводит свои системы Patriot из Польши: что произошло

Вместе с системами Patriot в польском городе дислоцируется около 300 немецких солдат.

Германия начала выводить системы противовоздушной обороны Patriot в Польше, которые были поставлены туда после падения ракеты.

Об этом сообщает Sky New со ссылкой на Министерство обороны.

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Вместе с системами Patriot в польском городе Замосць дислоцируется около 300 немецких солдат. Развертывание было спровоцировано "заблудившейся украинской ракетой, которая упала в польскую деревню Пшевудов" в ноябре.

Министерство Германии еще в августе заявило, что развертывание вряд ли продолжится, поскольку системы ПВО понадобятся либо для использования силами быстрого реагирования НАТО в 2024 году, либо им придется пройти техническое обслуживание.

"Немецкие солдаты завершат свои операции в пятницу и начнут передислокацию на следующей неделе", — подытожили в министерстве.

Напомним, 15 ноября 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Вечером в этот же день появилась информация о падении ракеты в польском городе Пшевудов. Тогда погибли два человека. По результатам расследования ракета больше всего принадлежала Украине.

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