Портрет Шекспира отправили в космос – фото

Это произошло в честь 400-летия со дня выхода книги "Первое фолио".

Британский кинорежиссер Джек Джуэрс и аэрокосмическая компания Sent Into Space отправили в космос портрет Уильяма Шекспира.

Об этом сообщает CNN.

Портрет прикрепили к метеозонду с камерой и GPS-трекером.

Это произошло в рамках съемок для короткометражной ленты Lovers and Madmen, в которой молодая женщина принимает участие в художественном конкурсе, пытаясь отправить в воздух портрет Шекспира.

Портрет Шекспира / Фото: inVerse

Фильм посвящен 400-летию публикации книги "Первое фолио" английского поэта. Издание, в которое впервые вошли почти все пьесы, вышло в свет 8 ноября в 1623 году.

Лента является частью серии из шести короткометражных фильмов режиссера, переосмыслившего шесть самых популярных речей и стихов Шекспира в XXI веке, чтобы отпраздновать эту монументальную годовщину.

Напомним, редкое фото полной радуги, сделанное из вертолета, очаровало Сеть. С земли такое увидеть невозможно.

Читайте также: