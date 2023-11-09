Портрет Шекспіра відправили в космос – фото

Це відбулося на честь 400-річчя від дня виходу книжки "Перше фоліо".

Британський кінорежисер Джек Джуерс та аерокосмічна компанія Sent Into Space відправили в космос портрет Вільяма Шекспіра.

Про це повідомляє CNN.

Портрет прикріпили до метеозонду з камерою та GPS-трекером.

Це відбулося у рамках знімань для короткометражної стрічки Lovers and Madmen, в якому молода жінка бере участь у мистецькому конкурсі, намагаючись відправити у повітря портрет Шекспіра.

Портрет Шекспіра / Фото: inVerse Films

Фільм присвячений 400-річчю публікації книжки "Перше фоліо" англійського поета. Видання, до якого вперше увійшли майже всі п'єси, побачило світ 8 листопада 1623 року.

Стрічка є частиною серії з шести короткометражних фільмів режисера, який переосмислив шість найпопулярніших промов і віршів Шекспіра у XXI столітті, щоб відсвяткувати цю монументальну річницю.

Нагадаємо, рідкісне фото повної веселки, зроблене з гелікоптера, зачарувало Мережу. Із землі таке побачити неможливо.

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